Вашингтон, , 10:47 — REGNUM В сети обнародовали видеоролик, на котором внедорожник Ford Bronco преодолел довольно сложную трассу «Врата Ада» в пустыне Моав (США). Видеоролик с испытаниями автомобиля размещено на странице Vaughn Gittin Jr. в социальной сети Facebook.

Примечательно то, что опытный образец модели Bronco прошёл дистанцию задним ходом. Эта задача водителю даётся довольно легко.

Под капотом внедорожника функционирует четырехцилиндровый турбированный мотор рабочим объёмом 2,3 л максимальной мощностью 300 л. с. (441 Нм). Также в линейке двигателей имеется 2,7-литровый V6 с турбонаддувом производительностью 330 л. с. (563 Нм).

Покупатели смогут выбрать версии модели с семипозиционной механической трансмиссией или десятискоростную автоматическую коробку передач.

Для модели автопроизводитель также предлагает дополнительный внедорожный пакет Sasquatch.

Ранее компания Ford представила новую версию пикапа Ranger под названием Raptor Х. Он оснащается турбированным дизельным силовым агрегатом EcoBlue рабочим объёмом два литра и производительностью 210 л. с.

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