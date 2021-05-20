Москва, , 10:34 — REGNUM На торгах 19 мая нефть марки Brent в моменте падала к трехнедельным минимумам вблизи отметки $65 за баррель, после чего восстановилась выше $66, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«После двухдневной агрессивной коррекции от уровней выше $70, цены пытаются стабилизироваться в районе $66,70 на торгах 20 мая.

Причина резкого обвала, когда в моменте нефть теряла более 5%, отчасти кроется в спекулятивной составляющей. Нервозность инвесторов в ожидании выхода протокола ФРС отразилась и на рынке черного золота.

Между тем трейдеры продолжают оценивать перспективы наращивания экспорта из Ирана, если переговоры по новой ядерной сделке пройдут удачно.

Также участникам рынка не понравился отчет Минэнерго, который отразил рост запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей на прошлой неделе, хотя прогноз предполагал еще более заметное увеличение показателя, на 1,6 млн баррелей.

При этом рынок нефти практически не отреагировал ни на ястребиные нотки в протоколе Федрезерва, ни на последующее повсеместное ралли доллара в ответ на намеки некоторых чиновников Центробанка о возможном преждевременном сворачивании стимулов в случае необходимости.

Теперь Brent нужно снова отвоевать восходящую двадцатидневную скользящую среднюю, восстановление над которой улучшит краткосрочную техническую картину рынка.

Учитывая повышенную волатильность в сырьевом сегменте, не исключены новые приступы продаж нефтяных фьючерсов, а значит, уровень $65 остается под прицелом игроков», — считает эксперт.

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