Москва, , 10:40 — REGNUM В современном мире растет ценность такого элемента, как знания. Об этом 20 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Первый замглавы администрации президента напомнил, что в СССР общество «Знание» имело большое влияние. При этом создали его сразу после окончания Великой Отечественной войны, когда в стране было много проблем, требующих незамедлительного решения.

«Уже тогда было принято решение, что ничего важнее знаний не существуют. И ученые, создатели космических, атомных проектов находили время, чтобы передавать знания новому поколению. Потому что считали, что от этого зависит то, как меняется мир. Ценность знаний сейчас только выросла. Потому что мир меняется еще быстрее», — сказал Кириенко.

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