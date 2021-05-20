Будапешт, , 10:33 — REGNUM Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев.

Российские спортсмены преодолели дистанцию за 7 минут и 3,48 секунды, побив рекорд чемпионатов Европы.

Второй стала команда Великобритании (+1,13). Замкнула тройку сборная Италии (+2,57).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

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