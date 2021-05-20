Будапешт, 20 мая 2021, 10:33 — REGNUM Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев.
Российские спортсмены преодолели дистанцию за 7 минут и 3,48 секунды, побив рекорд чемпионатов Европы.
Второй стала команда Великобритании (+1,13). Замкнула тройку сборная Италии (+2,57).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.
Читайте также: Российские пловчихи взяли серебро и бронзу ЧЕ на дистанции 800 метров