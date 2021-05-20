Таллин, , 10:32 — REGNUM По мнению министра обороны Эстонии Калле Лаанета, понятие «срочная служба» неправильно отражает суть происходящего в период обучения военнослужащего, в связи с чем следует подумать о смене названия такой службы.

Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства.

«По моему мнению, словосочетание «срочная служба» неправильно отражает то, что на самом деле происходит в течение этого периода, то есть молодой человек не служит какое-то время, а проходит обучение, занимается учебой, чтобы после этого конкретного времени уйти в резерв и быть готовым защищать эстонское государство», — заявил Лаанет.

При этом министр затруднился сказать, какой термин мог бы прийти на смену «срочной службе». Среди возможных замен — «государственная служба», «служба в Силах обороны».

Министр предложил начать общественную дискуссию на данную тему.