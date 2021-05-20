Токио, , 10:32 — REGNUM В возрасте 54 лет из жизни ушёл известных японский мангака Кэнтаро Миура. Об этом сообщается 20 мая на странице манги «Берсерк» в Twitter.

Причиной смерти автора стало острое расслоение аорты. За свою жизнь он написал 11 работ, однако самой популярной из них остаётся «Берсерк».

Напомним, «Берсерк» — это манга в жанре «тёмного фэнтези» о приключениях наёмника по имени Гатс. Она так и не была закончена.

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