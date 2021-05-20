Саратов, , 10:39 — REGNUM Делегация Саратовской области стала обладателем Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна», финал которого состоялся 19 мая в Нижнем Новгороде. Губернатор области Валерий Радаев поздравил сборную с успехом.

«Всегда знал, что наша молодежь очень талантливая и творческая. Спасибо студентам и руководителю делегации Дмитрию Большакову за победную подготовку и яркие выступления», — говорится в обращении.

В фестивале приняли 3,5 тыс. учащихся из 75 регионов. Саратовскую область представляли 78 студентов. Лауреатами фестиваля стали 347 финалистов в 10 творческих направлениях.

Национальный финал фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде объединил финалистов из 381 образовательной организации страны. Саратовская область приняла участие в рекордном количестве номинаций — 40. Всего в программе было представлено 1246 конкурсных работ, что стало абсолютным рекордом за 29 лет существования фестиваля.

ИА REGNUM напоминает, представители 75 регионов России приняли участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. В этом сезоне фестиваль проходил в три этапа. На первом участников ждали конкурсные отборы и фестивали студенческого творчества в образовательных организациях. В рамках второго этапа конкурсанты выступали на региональных фестивалях. А третий этап — финал — прошел в мае.

Читайте также: В Казани проходит всероссийский фестиваль студенческого спорта