Москва, , 10:32 — REGNUM Сегодня, 20 мая, как и в предыдущие дни текущей недели, курс рубля находится в стабильном состоянии в районе отметки 73,70 руб./доллар. Этому содействуют уравновешивающие друг друга факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США накануне была достаточно доброжелательной, но не принесла ожидаемой договорённости о встрече президентов двух стран.

Нефтяные цены опустились с начала недели с уровней выше $70 до $66,80 за баррель Brent. Опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США показали намёки на обсуждение перспектив ужесточения политики регулятора.

В результате доллар на мировом рынке несколько поднялся. Эти драйверы оказывают нисходящее локальное воздействие на рубль.

В то же время сохраняется общее позитивное отношение инвесторов к рискам на фоне расширения вакцинации и роста деловой активности в мире. Данные драйверы оказывают поддержку фондовым индексам и рублю.

В течение дня участники рынка обратят внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и данные по международным резервам ЦБ РФ.

В целом день 20 мая обещает быть маловолатильным для курса российской валюты. В результате вероятно сохранение текущего диапазона: 73,10−74,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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