Магадан, , 10:39 — REGNUM В Москве 21−22 мая состоится Всероссийский фестиваль «Большой школьный пикник», посвященный деятельности и проектам учеников. Примут в нём участи и юные колымчане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Делегация школьников из Магадана, Омсукчанского, Сусуманского и Ольского округов вылетела 20 мая в Москву. Региональный конкурсный отбор прошли ребята, которые были активны в течение учебного года.

Фестиваль проводится ежегодно для активистов общественной детской организации «Российское движение школьников». Колымские учащиеся участвуют в нем впервые.

В Москве соберутся около тысячи учащихся школ из всех регионов страны. Для ребят организуют множество тематических площадок, мастер-классов от ведущих экспертов, встречи с известными спикерами, музыкантами, актерами, спортсменами. Участников фестиваля ждет празднование пятилетия Российского движения школьников и знакомство с новыми и традиционными проектами.

Указ о создании Российского движения школьников подписал президент России Владимир Путин в 2015 году.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил создать единую программу выездного образовательного отдыха для колымских школьников, обеспеченную финансированием, и вести эту работу на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, к празднованию Дня Победы Российское движение школьников возвело монумент «Родина-мать зовет!». Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит учащемуся 4 класса школы №33 города Смоленска Михаилу Гусеву.