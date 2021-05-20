Петрозаводск, , 10:43 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 55 новых носителей коронавируса, это на одного человека меньше, чем сутками ранее. При этом в числе новых жертв COVID-19 оказалась девушка. Об этом 20 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 668 инфицированных, из них 44 823 человека выздоровели, в том числе 63 человека были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7599,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3383,9 случая, по Северо-Западу — 5903,6», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 520 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончалась жительница Петрозаводска, 1995 года рождения, в Сортавальской ЦРБ скончался житель Сортавалы, 1931 года рождения.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6042 пациента, из них 142 человека скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина, 1956 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии выявили 56 новых носителей коронавирусной инфекции