Белгород, , 10:32 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после гибели электрогазосварщика в Белгороде. О несчастном случае на производстве стало известно после публикации ролика в Сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи обратили внимание на видео в соцсетях о строящемся объекте по 5-му Заводскому переулку в Белгороде, где рабочего без страховки поднимали на строительном лифте. На следующий день автор видеоролика сам упал со строительного подъемника с высоты пяти метров и получил тяжёлые травмы, его госпитализировали. В ходе доследственной проверки установлено, что 35-летний электрогазосварщик состоял в трудовых отношениях с ООО «СМУ-29», несмотря на медицинскую помощь он скончался 14 мая в больнице.

В строительной компании изъята документация, касающаяся объекта строительства и соблюдения техники безопасности. Следователи устанавливают лицо, на котором лежала обязанность ознакомления работников с требованиями безопасности и контроль за их соблюдением.