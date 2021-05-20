Улан-Удэ, , 10:29 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды 20−21 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, во второй половине дня 20 мая по юго-западным районам пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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На следующий день непогода распространится на большую часть территории республики. Также возможны грозы, ветер усилится до 15−24 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов. Местами установится временный снежный покров.

«22−24 мая сохранится ветреная, прохладная, местами с осадками погода», — добавили в управлении.