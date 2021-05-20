Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю акционерного общества «Городское управление капитального строительства». Он признан виновным в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следствием установлено, что подсудимый получил от директора строительной фирмы 200 тыс. рублей и строительные материалы на 134 тыс. рублей.

«Средства предназначались за получение незаконных выгод при строительстве дома по улице Петрова в городе Чебоксары», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточняют, что выгода заключалась в организации выплаты аванса за частично выполненные работы, тогда как это не было предусмотрено договором, а также необоснованном получении строительной организацией нескольких квартир и «общем покровительстве» со стороны фигуранта уголовного дела.

Преступная деятельность выявлена УФСБ России по Чувашии.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). С учётом признания вины и личности подсудимого ему назначено два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он оштрафован на 900 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении призывника, которого обвинили в даче взятки за уклонение от службы армии. Правоохранители считают, что он передал должностному лицу подведомственного минздраву Чувашии учреждения 130 тыс. рублей.

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