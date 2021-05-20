село Берёзовка, , 10:28 — REGNUM В селе Берёзовка Пермского края на месте старого футбольного поля открылся новый стадион. Модернизации объекта местные жители ждали более 20 лет, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Примечательно, что основные строительные работы совпали с периодом пандемии. Однако подрядчик исполнил обязательства по контракту в срок.

На реконструкцию стадиона потрачено примерно 30 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Доступ на обновленную спортивную площадку получат все жители села и Березовского муниципального округа. Однако, как подчеркнули чиновники, объект будет использоваться в первую очередь для занятий физической культурой учеников Березовской средней школы № 2.

В рамках модернизации на стадионе появилось современное полноразмерное поле с искусственным покрытием, обустроены протяженные 400-метровые круговые беговые дорожки и прямые длиной 100 метров, оборудована яма для прыжков в длину, появилась зона воркаута, площадка для волейбола и баскетбола. Также установлены зрительские трибуны на 100 мест.