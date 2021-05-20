Москва, , 10:28 — REGNUM В Москве за первые четыре месяца 2021 года оформлено 44 266 договоров долевого участия в строительстве, сообщили 20 мая в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Показатель в полтора раза превышает прошлогодний. При этом в апреле 2021 года оформили 12 594 сделки — примерно треть общего объёма с начала года.

В жилом фонде с января по апрель оформили 28 936 ДДУ — на 34%, чем за тот же срок 2020 года, когда заключили 15 330 сделок. Рынок нежилой недвижимости показал рост 94% — 15 330 сделок против 7 891.

В апреле 2021 года на рынке жилой недвижимости заключено 8103 договора. Это на 2% больше марта 2021 года, когда зарегистрировали 7935 ДДУ, а также вдвое выше апреля 2020 года, когда из-за пандемии заключение соглашений велось в онлайн-режиме (3845 ДДУ).

Рынок нежилой недвижимости показал снижение к марту 2021 года — 4 491 ДДУ против 4 896. Однако апрель 2020 года превзойдён в 3,6 раза — тогда было заключено 1248 сделок.

«Апрель незначительно сбавил темпы по отношению к марту, разница символическая — 237 сделок в общем количестве ДДУ. Здесь свою роль сыграл нежилой сегмент, где апрельский показатель снизился на 8%. Однако в годовом выражении с января по апрель по-прежнему сохраняется уверенный рост — в полтора раза больше прошлогоднего аналогичного значения и на четверть выше 2019 года», — прокомментировал итоги месяца глава управления Игорь Майданов.