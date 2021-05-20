Таллин, , 10:28 — REGNUM В четверг, 20 мая, президент Эстонии совершает рабочую поездку в уезд Ида-Вирумаа (северо-восток страны). Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы государства, отметив, что в ходе визита Кальюлайд посетит местные предприятия, встретится с лидерами общественного мнения в Нарве, пообщается со специалистами в области технологического образования.

Утром она встретится с директором Нарвского колледжа Мареком Саммулем и мэром Нарвы Катри Райк. На встрече с инициаторами проведения хакатона Garage48 Narva президент вручит награды авторам наиболее ярких идей, а также примет участие в семинаре в Йыхвиском технологическом училище, посвященном нынешнему состоянию дел в сфере образования и подготовки специалистов для технологического сектора.

В течение дня президент также побывает на предприятиях региона — фирме по металлообработке HANZA Mechanics и на заводе бетонных изделий Liisbet Invest.

Ида-Вирумаа — уезд на границе с Россией. Его населяет более 80% русскоязычных жителей, а его крупнейший город Нарва на 97% состоит из таких людей.