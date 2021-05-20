Севастополь, , 10:26 — REGNUM Возможность выделения Севастополю и Республике Крым квот на развитие гражданского судостроения будет рассмотрена Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания Морской коллегии в правительстве РФ, на котором обсуждались мероприятия в рамках реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. В заседании приняла участие вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

«В ходе заседания председатель Морской коллегии Юрий Иванович Борисов поддержал нашу инициативу о проработке отдельных квот Республике Крым и городу Севастополю по гражданскому судостроению за счёт государственного бюджета. Данная мера позволит обеспечить загрузку судостроительных предприятий регионов заказами», — прокомментировала Мария Литовко.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что в отрасли судоремонта и судостроения, являющейся ведущей для промышленности региона, сегодня работают более трёх тысяч человек. Производственные мощности предприятий Севастополя позволяют строить малотоннажные и среднетоннажные суда длиной до 100 м, при этом благодаря климатическим условиям строительство ведется круглый год.