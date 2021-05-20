Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Члены делегации США в ООН выступают против предложенной Францией резолюции Совета Безопасности ООН, которая немедленному прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Американская сторона заявила, что это может «подорвать усилия» администрации президента США Джозефа Байдена по прекращению военных действий, поэтому заявила о намерении вновь резолюцию Совбеза международной организации. Об этом 20 мая сообщает агентство Associated Press.

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Напомним, ранее по этой же причине Соединённые Штаты по меньшей мере три раза блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. При этом все члены Совета эти заявления поддержали.

Представитель французского правительства заявил, что с Соединёнными Штатами ведутся «очень интенсивные дискуссии» по поводу предложенной резолюции, в которой, по словам дипломатов ООН, содержится призыв к прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи Газе.

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«Мы чётко и последовательно заявляли, что сосредоточены на интенсивных дипломатических усилиях, предпринимаемых для прекращения насилия, и что мы не будем поддерживать действия, которые, по нашему мнению, подрывают усилия по деэскалации», — подчеркнул представитель миссии США при Организации Объединенных Наций.

Напомним, проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный Францией, требует немедленного прекращения огня в Израиле и секторе Газа и содержит призыв к беспрепятственному гуманитарному доступу и распространению гуманитарной помощи в секторе Газа.