Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки обследовали на наличие коронавируса более 25,6 тыс. жителей. Об этом 20 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Это более чем на семь тысяч превышает показатель тестирования предыдущих суток.

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Кроме того, обработано 12 303 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки в Петербурге количество случаев госпитализации пациентов с ковидом и пневмонией увеличилось на 46,69% по сравнению с показателем аналогичного дня прошлой недели. Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях возросла на 11,38%.

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