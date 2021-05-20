Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Уличная драка в Нью-Йорке попала на видеозапись, которую разместила в своем твиттере журналист Михаль Дивон 20 мая. На видео заснят конфликт между группой пропалестинских протестующих и двумя произраильскими демонстрантами в Нью-Йорке.

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«На евреев напали на Манхэттене, — пишет Дивон. — Не могу сказать, что не предвидела таких событий».

Неясно, как началась ссора, но двое сторонников Израиля, похоже, были загнаны в угол большой толпой пропалестинских демонстрантов. В конфликт вмешались полицейские.

Ранее на этой неделе группы пропалестинских протестующих напали на евреев в двух отдельных инцидентах в Лос-Анджелесе. Инциденты происходят на фоне обострения израильско-палестинского конфликта, которое продолжается с 10 мая.