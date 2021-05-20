Кызыл, , 10:23 — REGNUM В медицинских организациях посёлков и небольших городов Тувы имеется 51 вакантная должность, которые могут занять участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Приоритетным правом на участие в конкурсе земских медиков будут пользоваться желающие выехать на работу в труднодоступные и отдаленные районы — Монгун-Тайгинский, Тожинский, Тере-Хольский», — отметили в ведомстве.

Участниками программ могут стать врачи, фельдшеры или акушеры ФАП, не имеющие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. При переезде они получат 2 млн рублей.

В больницах чаще всего требуются хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие.