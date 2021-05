Санта-Моника, США, , 10:23 — REGNUM Игра The Last of Us Part II получила обновление для консолей PlayStation 5. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Бесплатное обновление весит 299 МБ. Оно позволит обладателям консолей PS5 запустить игру с частотой 60 кадров в секунду.

Напомним, релиз The Last of Us Part II состоялся в 2020 году. Игра была неоднозначно принята геймерами, но высоко оценена критиками.

