Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:23 — REGNUM Въезд пассажиров на Шри-Ланку приостановлен на срок в десять дней для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 20 мая сообщает управление гражданской авиации страны.

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«Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланку с 23:59 часов 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23:59 часов 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране», — говорится в сообщении.

В то же время, власти островного государства позволят въезд транзитным пассажирам в случае, если их рейс будет вылетать с Шри-Ланки не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также грузовые и гуманитарные рейсы.

Отметим, на сегодняшний день на Шри-Ланке выявлено за все время пандемии свыше 144,4 тыс. носителей коронавируса, из которых более 3,5 тыс. — за последние 24 часа.