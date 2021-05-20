Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM В Индии власти штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза (грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень»). Об этом говорится в заявлении министров здравоохранения этих штатов.

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Отмечается, что число больных мукормикозом в Раджастане продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Болезнь проявляется как побочный эффект коронавируса.

На территории штата Телангана мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению… в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии за сутки 18 мая зафиксировано 4529 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Также за сутки выявили 267 334 случая заражения SARS-CoV-2.

Таким образом общее количество подтвержденных заражений коронавирусом в Индии достигло 25 496 330. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 283 248 человек.