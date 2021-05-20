Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В квартире жилого дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга у жильцов рухнул потолок из-за ремонта у соседей. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧП произошло в одном из домов на Малой Посадской улице. В результате перепланировки квартиры у соседей этажом ниже в одной из комнат обрушился потолок. Крупные куски штукатурки завалили комнату, только чудом никого не задев.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей по соблюдению жилищного законодательства, в том числе содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества, а также законности производства работ по переустройству и перепланировке жилого помещения, расположенного над квартирой, в которой произошло обрушение», — уточнили в прокуратуре.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.