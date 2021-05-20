Уфа, , 10:22 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Сообщается, что всего в республике было выявлено 37 318 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 34 939 человек, в том числе 118 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 мая в республике выявили 90 носителей коронавируса.