Джакарта, , 10:18 — REGNUM Финская компания BlockSolutions планируют построить завод по производству пластикового кирпича в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

Целью плана по строительству первого завода по производству пластикового кирпича в Азии является сохранение окружающей среды, а не только бизнес-инвестиции. Губернатор провинции отметила, что инвестиции в этот проект достигли $2,5 млн.

Пластиковый кирпич является экологически чистым и прочным строительным материалом, который широко используется в нескольких странах.