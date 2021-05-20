Магадан, , 10:27 — REGNUM В Магаданской области на 20 мая уровень вакцинации от плановых показателей составляет 32% — привиты 21 426 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По мнению губернатора Сергея Носова, Колыма выйдет на требуемый уровень вакцинированных к середине октября.

«Есть опасения, что в летний период интенсивность вакцинации может упасть, поэтому хотел бы обратить внимание, что иммунизация сегодня является принципиально важной в противодействии распространению коронавирусной инфекции», — сказал губернатор.

На Колыме привито уже 21 426 человек, из них 30% — лица старше 60 лет. Завершили курс иммунизации — 16 817 колымчан.

Работают 28 пунктов вакцинации во всех городских округах региона, которые могут прививать по 800 человек в сутки.

На протяжении шести недель отмечается рост уровня заражений коронавирусом. Самый высокий уровень сохраняется у лиц старше 65 лет. В мае это 40% от числа заболевших.

На 20 мая лечение от COVID-19 получают 93 пациента, из них 52 — в домашних условиях. Инфекционные госпитали развернуты на базе трех медучреждений Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об изменении российского законодательства ради того, чтобы прививка от коронавируса стала обязательной, на текущий момент не ставится. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности обязательной вакцинации.