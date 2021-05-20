Веллингтон, , 10:19 — REGNUM Новозеландский актёр Кей Джей Апа, сыгравший Арчи Эндрюса в сериале «Ривердэйл», скоро станет отцом. Об этом сообщила его девушка Клара Берри в своём Instagram-аккаунте 20 мая.

https://www.instagram.com/p/CPEa-XOjFGe/

На фотографии отчётливо видно, что Берри беременна. Пол и имя будущего ребёнка пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Кей Джей Апа и Клара Берри подтвердили свои отношения в 2020 году. Тогда они опубликовали совместный снимок с поцелуем в социальных сетях.

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