Горно-Алтайск, , 10:15 — REGNUM В Республике Алтай доля привитых от COVID-19 граждан старше 60 лет достигла 30%. Об этом доложила вице-премьеру Татьяне Голиковой зампред регионального правительства Динара Култуева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На текущий момент в регионе привито 24 512 человек, оба компонента получили 19 180. В целом республика находится на 13 позиции в рейтинге субъектов РФ, как по доле привитых граждан, так и по темпу вакцинации», — отметила она.

В республике в настоящее время работает 48 пунктов вакцинации и 30 мобильных бригад. При этом особое внимание уделяется иммунизации пожилых жителей и лиц с хроническими заболеваниями.

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