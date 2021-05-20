Вашингтон, , 10:15 — REGNUM В Сети появился первый трейлер новой видеоигры про Семейку Аддамс. Его опубликовали на официальном YouTube-канале издательства Bandai Namco.

В игре The Addams Family: Mansion Mayhem членам семейства Аддамсов предстоит путешествовать через таинственные порталы и сражаться с противниками. Сообщается, что в проекте будет реализован кооперативный режим на четверых игроков.

Релиз The Addams Family: Mansion Mayhem ожидается 24 сентября 2021 года. По словам издателей проекта, они постараются выпустить проект к празднованию Хеллоуина.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия Free Radical Design «восстанет из мёртвых» для создания новой игры