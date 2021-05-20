Пермь, , 10:15 — REGNUM В Перми из-за выявленных нарушений приостановлена работа детского акваклуба, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

В детском бассейне занимаются дети в возрасте до пяти лет. После жалоб родителей были проведены проверки, по их результатам выявлены нарушения санитарных норм и правил. Так, претензии предъявлены по поводу внутренней планировки основных помещений, неправильного расположения душевых кабин.

Проверяющие также указали на то, что в залах с бассейнами отсутствуют ножные ванны и обходные дорожки, не соблюдается периодичность проведения лабораторного контроля за качеством воды, в пробе воды из ванны бассейна содержание остаточного свободного хлора превышает нормативные значения, показатели температуры и относительной влажности воздуха в помещениях не соответствует гигиеническим требованиям.

Суд посчитал, что такие нарушения угрожают жизни и здоровью детей, и вынес решение об административном наказании в виде приостановления деятельности акваклуба на три месяца. Организация уже приступила к устранению нарушений и намерена обратиться в суд с просьбой о досрочном открытии.