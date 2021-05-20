Тирасполь, , 10:15 — REGNUM В ходе 550 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 882 человек. Из них победили инфекцию 46 900 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 49 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1176 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было пять подобных случаев.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 482 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 44 случая заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 56 человек.

Стоит отметить, что глава Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявил, что кроме того объёма вакцины «Спутник V», который был поставлен из России в качестве гуманитарной помощи, ПМР планирует закупить дополнительную партию. Для переговоров по этому вопросу глава республики вылетел в Москву.

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