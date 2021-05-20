Москва, 20 мая, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Инвесторы получили знак, что перспективы биткоина переоценены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что цена биткоина упала ниже 35 тысяч долларов.

BTC Keychain Биткоин

«Один из важнейших критериев, влияющих на стоимость биткоина — это перспективы его широкого применения. Новость о том, что Tesla будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили, была тем важным знаком, что биткоин может получить широкое распространение, пусть пока не на государственном уровне, но хотя бы на уровне бизнеса. Отказ от его использования является для инвесторов знаком, что перспективы криптовалюты на данный момент переоценены», — сказала Кошелева.

Кроме того, она согласилась с тем, что есть риск того, что держатели биткоина начнут избавляться от этой криптовалюты.

«Биткоин может продолжить падение, но оно вряд ли будет более значительным, чем есть на данный момент. Корректировка стоимости криптовалюты — это нормальное явление в рамках рынка. Главное, чтобы не было негативных новостей, способных еще больше насторожить инвесторов», — пояснила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов стоимость криптовалюты биткоина упала более чем на 33% и опустилась ниже уровня 35 тыс. долларов.