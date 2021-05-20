Пенза, , 10:34 — REGNUM В Пензе на улице Плеханова 19 мая работа группа захвата. В одной из квартир 37-летний мужчина незаконно хранил предметы, оборот которых ограничен законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина с целью их сокрытия поджег сумку, куда сложил данные предметы. Затем он через окно выбросил аксессуар на улицу. Горящая сумка упала на козырек магазина. В результате поджога произошла детонация патронов.

Возгорание вовремя локализовали. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Злоумышленника задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сотрудники Росгвардии после трагедии в казанской гимназии №175 выявили у жителей около 40 единиц незаконно хранящегося оружия.

Читайте также: У жителей Татарии после ЧП в школе изымают незаконно хранящееся оружие