Москва, , 10:16 — REGNUM В столице России в четверг, 20 мая, ожидаются небольшие дожди и грозы, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом 20 мая сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода сегодня будет определяться тыловой частью циклона, кружащего над Беларусью, поэтому после пятидневной жары воздух начинает возвращаться в климатическое русло последней декады мая. В течение дня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами по югу возможна гроза. Ветер южной четверти, 4−9 метров в секунду», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве составит +20… +22 °C, а в Подмосковье — +18… +23 °C. При этом атмосферное давление будет падать, составив 737 мм рт. столба.

«Для тех, кто не жалует зной и жару, которая была последние пять дней, вполне комфортная погода», — заключил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в конце мая и начале июня в столице России ожидается прохладная погода с температурой +18… +23 °C в дневное время и короткими весенними дождями.