Киев, , 10:18 — REGNUM Оппозиционному украинскому телеканалу «Первый независимый» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 20 мая сообщили сотрудники телеканала изданию Strana.ua.

Журналисты отметили, что подавали шесть разных аккредитаций, но по всем получили отказ.

Телеканал «Первый независимый» был создан на основе запрещённых на Украине оппозиционных телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. В аккредитации также отказали изданию Шарий. нет и телеграм-каналу PavlovskyNews.

Напомним, пресс-конференция по итогам двух лет правления Зеленского состоится 20 мая на территории завода «Антонов».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на пресс-конференцию постараются аккредитовать максимальное количество журналистов, учитывая ограничения, связанные с пандемией СOVID-19.

Читайте также: Названо место проведения итоговой пресс-конференции Зеленского