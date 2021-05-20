Уфа, , 10:27 — REGNUM Мероприятия, в рамках реализации благотворительного проекта «Территория женского счастья», стартовали в Уфе. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба этого проекта.

Отмечается, что всероссийская открытая академия «Территория женского счастья» будет проходить в Конгресс-холле «Торатау» 20 и 21 мая. В эти дни Уфа стала, фактически, женской столицей России, отмечают организаторы.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что данный проект уже реализуется во многих районах и городах региона, и его география расширяется.

«Хочу сегодня поблагодарить всю команду «Территории женского счастья». О ней только самые положительные отзывы и она очень полезная. Нам, мужчинам, достаточно того, что, если нам перепадет немного вашего женского счастья и ваших улыбок. Ну, а задача мужчин — территория Башкирии вся должна стать территорией женского счастья», — передает пресс-служба слова Хабирова.

Отмечается, что в ходе мероприятия пройдут круглые столы, лекции, мастер-классы. Женщины смогут пройти экспресс-тестирования и получить медицинские консультации.

Сообщается, что мероприятия данного проекта реализуются при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу республики. Данный проект призван создать сообщество для творческой, деловой и социальной самореализации женщин Башкирии.