Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Двухлетний мальчик чуть не погиб в результате процедуры обрезания в частной клинике в Санкт-Петербурге. Ребенка удалось спасти врачам городской больницы, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом 20 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 мая в частной медицинской клинике на Большом Сампсониевском проспекте. Около 20:00 мск 29-летний медицинский работник проводил операцию по обрезаю. Однако во время процедуры были допущены нарушения, из-за которых у двухлетнего ребенка наступила клиническая смерть. В частную клинику была вызвана скорая помощь, мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, где врачам удалось спасти его жизнь.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. В отношении медика — уроженца одного из среднеазиатских государств — возбуждено уголовное дело по статье 118 части 2 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).