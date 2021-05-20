Кострома, 20 мая, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Непогода и сильный ветер привели к новым отключениям электричества в Костромской области. Об этом сообщает администрация региона.

Тучи и ветер

Вечером 19 мая стихия повалила десятки деревьев. По этой причине электроэнергия отсутствовала в 21 населённом пункте в Сусанинском, Судиславском, Галичском и Буйском районах. В них живут 8, 4 тысячи человек. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Костромаэнерго», на утро 20 мая электроснабжение районов полностью восстановлено. Кроме ЛЭП, ветер привёл к повреждению легких конструкций и сорвал крышу одного из домов в Судиславском районе.

Как ранее писало ИА REGNUM, вечером 15 мая в Костромской области случилась аналогичная ситуация. Сотни населённых пунктов в 13 районах региона остались без электричества. На то, чтобы восстановить снабжение, у специалистов ушло четверо суток.