София, , 10:01 — REGNUM Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали решение властей Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией.

«Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают. Даже Гитлер не высылал российских дипломатов. Русофобы!» — цитирует РИА Новости одного из пользователей.

Другой комментатор отметил, что таким образом Северная Македония доказывает, что «они чистые болгары».

«Уверенно идут по нашим стопам — нализывают ковбойские окорока… Сейчас это модно», — резюмировали читатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министерство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата. Об этом было объявлено вызванному в министерство послу России: дипломату вручили ноту с требованием. Дипломат, имя которого не названо, должен покинуть страну «в соответствии с Венской конвенцией».

Читайте также: В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии