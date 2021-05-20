Москва, , 10:01 — REGNUM Прогноз ООН, согласно которому в 2021 году рост мировой торговли составит 16%, вполне реалистичен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил профессор института торговой политики НИУ ВШЭ Владимир Зуев.

«Прогноз реалистичен, основанием для этого можно считать, что было очень существенное падение торговли, то есть изначальный уровень, от которого будет считаться процент увеличения, низкий. Также ожидания на возобновления торговых потоков тоже вполне реалистичны, — пояснил Зуев. — Единственное, что может нарушить этот прогноз, это новая волна пандемии и если будут опять локдауны и прочие ограничения. Этого никто не может предсказать, и тогда этот прогноз может быть оспорен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо торгового баланса России в январе-апреле 2021 года составило 35,8 млрд долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Профицит внешней торговли России в январе-апреле сократился на 11,6%