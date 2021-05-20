Каменский район, Ростовская область, 20 мая 2021, 10:01 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области водитель насмерть сбил пожилого велосипедиста, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла вечером 19 мая в посёлке Глубокий. На улице Артёма водитель Lada Priora, предположительно в состоянии опьянения, сбил велосипедиста — мужчину лет 75−80, который скончался на месте происшествия. Известно, что велосипедист двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.