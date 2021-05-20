Благовещенск, , 09:59 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года естественный прирост населения зафиксирован в Якутии — плюс 810 человек и на Чукотке — плюс 25 человек. Остальные регионы Дальнего Востока показали естественную убыль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в Амурстате.

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Численность населения Амурской области за первые три месяца 2021 года уменьшилась на 2,1 тыс. человек и составила на 1 апреля 779,7 тыс. Как отметили специалисты на 80,5% численность населения Приамурья снизилась из-за превышения смертности над рождаемостью. Остальные 19,5% приходятся на миграционный отток.

Если в январе-марте 2020 года число умерших превышало число родившихся в области на 831 человека, то в первом квартале 2021 году этот показатель достиг уже 1729.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» 19 мая на пленарной дискуссии, посвященной созданию пространства для самореализации молодёжи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что остановить отток населения с Дальнего Востока не удалось, но в последние годы зафиксирован приток молодёжи в регион.