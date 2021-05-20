Мумбаи, Индия, , 09:59 — REGNUM Генеральный консул Индонезии в Мумбаи Агус Прихатин Саптоно оценил контроль за использованием масок в городе, сообщает Antara.

Извлекая урок из модели Мумбаи, внедренной местными властями, Агус Прихатин Саптоно объяснил, что жители Индии, которые намеренно снимают маски на улице, будут оштрафованы.

В Индии с января по май 2021 года от коронавируса привили 184,6 млн человек. Приблизительно 15,1% жителей получили вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поддерживает меры по оздоровлению морской среды путем восстановления прибрежных районов.

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