Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Фанаты сериала «Друзья» обеспокоены состоянием здоровья актёра Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера. В социальной сети Twitter 120 мая обсуждают его внешний вид и замедленную речь в трейлере специального эпизода Friends: The Reunion.

«Что-то не так с Мэтью Перри. Речь звучала странно, как будто он, возможно, перенес инсульт в прошлом», — предполагает пользователь J.D.M. Stewart.

«Мэтью Перри выглядит так, будто он воскрес из мертвых, чтобы стать частью Friends: The Reunion. Есть ли в последнее время опасения по поводу его здоровья, о которых мы не знаем !? Конечно, я надеюсь, он в порядке», — написал Ethan Worah.

«Я тоже что-то заметила. Он в порядке?» — спрашивает Baishali Chowdhury.

«Мэтью Перри выглядит так, будто его сбили. Дважды» — прокомментировал Neil McMahon.

Однако были и те пользователи Twitter, кто пытался объяснить состояние Мэттью Перри. Они напомнили, что актёр боролся с наркотической и алкогольной зависимостью во время съёмок сериала.

«Для всех, кто комментирует Мэтью Перри… Он пережил одни из худших лет своей жизни, снимаясь в сериале «Друзья», тайно борясь с наркотической и алкогольной зависимостью. Воссоединение и разговоры о сезонах, которые он, по его признанию, не помнит, должно быть, трудно для него», — объяснила Brittany.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2021 года НВО МАХ опубликовал трейлер специального эпизода сериала «Друзья» Friends: The Reunion. В нём были показаны фрагменты, где актёры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вспоминают, как создавался сериал.

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