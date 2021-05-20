Лондон , , 09:59 — REGNUM Студия Mediatonic совместно с компанией Disney работает над новыми обликами персонажей для игры Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «СофтКлаб».

В Fall Guys появятся костюмы героев фильма «Трон» — Кворры, Ринзлера и Сарка. Приобрести их в игровом магазине можно будет уже 24 мая 2021 года.

Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная игра, в которой геймеры на время проходят различные полосы препятствий. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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