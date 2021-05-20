Ярославль, , 09:58 — REGNUM В Ярославле координатор сообщества «Дороги Ярославля» в Facebook Темур Абдуллаев предложил самостоятельно провести ямочный ремонт на дорогах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ямочный ремонт в Ярославле

«Мы тут с Ильёй Арифулиным подумали над тем, что в городе как-то очень не хватает асфальта. На повороте с Панина на Ленинградку, например. Или перед Гигантом на проспекте Октября. Нет, на Пожарского совсем плохо, и там не хватает совести, но какие-то мелкие ямы мы, наверное, потянем», — написал активист на странице «Дороги Ярославля» в Facebook.

Как узнал корреспондент ИА REGNUM, в ближайшие дни общественники собираются отремонтировать несколько ям на дорогах города.

«Мы собираемся в какой-то из ближайших из свободных дней просто взять виброплиту, машину с асфальтом и сами заделать пару ям, которые лично нам очень сильно мешают. У нас всё своё. Не настолько всё это получается дорого, и риск, например, потери колеса перекроет всё это», — рассказал Темур Абдуллаев корреспонденту ИА REGNUM.

Асфальт готов дать другой дорожный активист — Илья Арифулин.

«У него свой завод асфальтовый есть, поэтому у него асфальт по себестоимости получается, соответственно, виброплита у него тоже есть, бензорез у него тоже есть. Поэтому всё сделать по той технологии, по которой у нас делается ямочный ремонт, мы можем. У нас там получается 10 тысяч, но тут немножко неправильная постановка — 10 тысяч это определённый объём. Мы же не на одну яму это потратим, то есть у него пару ям надо сделать, у меня пару ям, там где-то останется — ещё что-то можно сделать», — пояснил активист.

Но общественник не хочет ограничиваться ремонтом только «своих» ям. Он предлагает подключиться к инициативе и другим активным ярославцам.

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