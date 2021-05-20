Черкесск, , 09:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет оказана поддержка работникам культуры и спорта. Власти региона приняли решение о введении для них дополнительных выплат. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем ежегодном послании парламенту региона.

Сумма доплат составит 5 тыс. рублей в месяц. Получать их будут сотрудники учреждений культуры и спорта, которые работают в сельской местности. Начало выплат запланировано на январь 2022 года.

«Работникам культуры и спорта в сельских ДК и спорткомплексах мы вводим республиканскую доплату в 5 тыс рублей», — заявил Темрезов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поддержке театров в Карачаево-Черкесии. В марте 2021 года они получили в подарок ко Дню работника культуры ключи от новых автобусов. Пять национальных театров получили семь микроавтобусов.