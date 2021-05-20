Казань, , 10:02 — REGNUM В Татарии начал работу сервис мониторинга обработки полей. Сельхозпредприятия, которые подключатся к системе, получат повышенный коэффициент господдержки. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Сервис создали для того, чтобы проконтролировать кратность обработки опрыскивателями полей и повысить урожайность. Технология связана с геоинформационной системой, где специалисты ведут паспорта полей и указывают, какая культура и обработка должна быть на каждом поле, а также с системой ГЛОНАСС, что позволит отследить обработано поле опрыскивателем или нет.

Для начальников районных управлений, руководителей и специалистов сельхозпредприятий выпущено обучающее видео, в котором детально рассказывается, как подавать заявку на мониторинг опрыскивателей, заходить в личный кабинет и работать в сервисе.

Заявки на мониторинг опрыскивателей принимаются на портале «Агрополия».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии большинство сельхозпредприятий к середине мая планировали завершить посевную. В сутки технический потенциал аграриев позволяет засевать более 100 тыс. гектаров. Всего предстоит провести яровой сев на площади почти 1,8 млн га, из которых зерновые занимают 1,1 млн га, кормовые — 370 тыс. га, технические культуры — 344 тыс. га.

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